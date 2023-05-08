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Сегодня, 14:26

Американский волейболист «Зенита-Казань» назвал семьей своих партнеров по команде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Связующий казанского «Зенита» из США Майка Кристенсен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре в России.

— Как будете праздновать победу?

— Ух, с этими ребятами... (смеется) Они мои братья! Мы вместе как семья!

— Вы уже стали здесь русским?

— Не думаю. Я просто наслаждаюсь тем, что я в семье. Невероятные, заботливые, открытые ребята.

29-летний Кристенсен играет за клуб с 2021 года. 7 мая волейболисты казанского «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо» (3-0).

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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