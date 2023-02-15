Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в мужской суперлиге

15 февраля завершились 7 матчей 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

«Зенит-Казань» на выезде обыграл «Белогорье» (3:1), «Кузбасс» проиграл новосибирскому «Локомотиву» (0:3), «Урал» обыграл «Строитель» (3:0).

«Факел» со счетом 3:0 одержал победу над «Нефтяником», «Газпром-Югра» проиграл «Енисею» (1:3), АСК победил «Нову», а «Зенит СПб» обыграл «Динамо-ЛО».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

23-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» Н (Новосибирск) — 0:3 (20:25, 20:25, 15:25)

«Урал» (Уфа) — «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:21, 25:17)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (21:25, 25:15, 24:26, 20:25)

АСК (Нижний Новгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:15, 25:14)

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 16:25)