Иван Яковлев: «Важно видеть, что сборная жива, ее не забыли»

Блокирующий петербургского «Зенита» и сборной России Иван Яковлев объяснил, чем важен для национальной команды предстоящий в Москве Кубок Первого канала и рассказал, как проходит подготовка к турниру.

— Пока на тренировках работаем над взаимодействиями на площадке, которые, возможно, немного подзабыли за год, — сказал Яковлев. — Постараемся сделать это до старта. Готовимся, чтобы показать зрителям шикарный волейбол. Занимаемся, в целом, как на обычном сборе национальной команды. Кто к кому попадет в команду, не так важно — у нас два хороших специалиста, и Владимир Романович, и Константин Владиславович. Пусть решает жеребьевка.

— Отсутствие международных стартов сильно влияет на российский волейбол?

— Конечно, в первую очередь потому, что нарушился привычный ритм. Все привыкли получать опыт встреч с зарубежными командами, которого сейчас нет. Но мы надеемся, что в ближайшее время сможем вернуться. Кубок первого канала, наверное, не замена международным играм, ведь на нем все-таки выступят российские игроки. Но в любом случае, это поднимает нам боевой дух. Мы видим, что сборная жива, что ее не забывают. Поэтому это именно то, что нам сейчас нужно.

В рамках Кубка Первого канала 17 августа состоится матч мужских команд, а 18 августа — женских.