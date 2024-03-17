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17 марта, 20:00

Брянский назвал команду-сюрприз текущего волейбольного сезона

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский в интервью «СЭ» считает солигорский «Шахтер» сюрпризом регулярного чемпионата.

Белорусская команда проводит свой дебютный сезон в российской суперлиге.

— «Шахтер» — точно сюрприз. Команда, которая имеет интересную игровую составляющую: много действует от защиты, много мячей тащит. Цепкая команда. С ними приятно играть.

— Кого из игроков можете назвать открытием сезона?

— Я бы все-таки дождался конца сезона, чтобы делать подобные выводы. Самое важное начнется именно в играх на вылет, где не будет права на ошибку. Посмотрим, как игроки проявят себя в такой ситуации, и только потом сделаем выводы, насколько они являются открытием сезона. Не стоит заранее перечислять фамилии, зная, что дальше все зависит от одной игры, от одной партии, от одного мяча. Это немножко другая ситуация. В регулярном чемпионате все-таки есть какой-то определенный зазор для ошибок,  сказал Брянский «СЭ».

 
Константин Брянский в&nbsp;окружении игроков &laquo;Динамо&raquo;. «Плей-офф — это битва характеров. Нацеливаемся на самые высокие места». Интервью Константина Брянского

46-летний Брянский возглавляет московское «Динамо» с декабря 2018 года. При этом специалист с лета 2022-го занимает должность главного тренера мужской сборной России.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Шахтер (Солигорск)
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