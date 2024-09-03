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Сегодня, 17:50

Брянский назвал отсутствие в составе «Динамо» финна Керминена «внутренним вопросом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский на пресс-конференции перед матчем Суперкубка России против «Зенита-Казань» поделился мнением о состоянии своей команды.

— Рады снова приехать в Казань и встретиться с этой командой. Готовность у нас очень хорошая, мы только отыграли Кубок легенд. Но завтра посмотрим на состояние команды уже на практике. Что касается Ярослава Подлесных, то он сейчас в стадии восстановления. Это связано не с прошлогодней травмой, немного иного рода проблемы. По Лаури Керминену вопрос уже внутреннего характера, не хотел бы распространяться.

Здорово, что теперь матчи с лидерами развели по календарю, нет больше такого, как в прошлом сезоне потока игр с топовыми командами. Отношусь к таким изменениям в календаре максимально положительно, это позволяет нам несколько иначе готовиться, распределять силы. Теперь матчи между командами верхней и нижней сетки перемежаются между собой, к тому же дополнительные матчи появились. Так что плотность календаря достаточно высокая. И это тоже позитив", — сказал Брянский.

Матч за Суперкубок России пройдет в Казани в среду в 20:00 по московскому времени во дворце волейбола «Санкт-Петербург».

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
Константин Брянский
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