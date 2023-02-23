CAS рассматривает апелляцию Ильиных о дисквалификации из-за допинга

В пресс-службе спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на запрос «СЭ» о получении апелляции дисквалифицированного за допинг волейболиста Дмитрия Ильиных.

«Арбитраж CAS CAS 2023/A/9400 Дмитрий Ильиных против Международной федерации волейбола (FIVB), находится в процессе рассмотрения. Стороны обмениваются письменными заявлениями, назначается состав арбитров.

После формирования коллегия даст указания относительно следующего этапа процедуры, в том числе относительно проведения слушаний. В настоящее время невозможно указать, когда будет вынесено окончательное решение», — заявили «СЭ» в пресс службе CAS.

Ранее, 18 февраля генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье». После дисквалификации он покинул эту должность.