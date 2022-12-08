Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 15:32

Чемпион Лондона-2012 Михайлов усомнился в целесообразности серии матчей со сборными Китая

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов в комментарии «СЭ» отреагировал на возможное проведение серии матчей между командами чемпионата России по волейболу и сборными Китая.

«Если они действительно будут, то не думаю, что это хорошая идея, так как начнется самая напряженная часть чемпионата. Уверен, что все захотят сконцентрироваться на этом», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью ТАСС заявил, что в планах на 2023 год есть серия матчей против мужской и женской сборной Китая.

Максим Михайлов
0
Читайте также
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Казанский «Зенит» победил АСК в матче мужской суперлиги