Чемпион Лондона-2012 Михайлов усомнился в целесообразности серии матчей со сборными Китая

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Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов в комментарии «СЭ» отреагировал на возможное проведение серии матчей между командами чемпионата России по волейболу и сборными Китая.
«Если они действительно будут, то не думаю, что это хорошая идея, так как начнется самая напряженная часть чемпионата. Уверен, что все захотят сконцентрироваться на этом», — сказал Михайлов «СЭ».
Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью ТАСС заявил, что в планах на 2023 год есть серия матчей против мужской и женской сборной Китая.