16 ноября, 20:34

Казанский «Зенит» в пяти партиях обыграл «Белогорье»

Алина Савинова

«Зенит-Казань» на выезде победил «Белогорье» в 7-м туре чемпионата России по волейболу — 3:2.

В другом матче дня «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Ярославич» со счетом 3:0, а московское «Динамо» нанесло поражение «Динамо-ЛО» (3:0).

Казанский «Зенит» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице. Питерский «Зенит» (19) идет третьим, а «Динамо» из Москвы (15) — четвертым. «Белогорье» (13 очков) и «Динамо-ЛО» (10) также входят в топ-8, занимая шестую и восьмую строчки соответственно.

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)
16 ноября.

Динамо-Урал (Уфа) — Факел-Ямал (Новый Уренгой) — 3:1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:22)
16 ноября.

Ярославич (Ярославль) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)
16 ноября.

Динамо М (Москва) — Динамо-ЛО (Сосновый Бор) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:22)
16 ноября.

Белогорье (Белгород) — Зенит-Казань (Казань) — 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15)
16 ноября.

