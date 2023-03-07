Чемпионка мира Махно высказалась об отстранении россиян от международных стартов

Российская волейболистка Леся Махно в интервью «СЭ» высказалась об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных стартов. Она также ответила на вопрос о нейтральном статусе.

— Спорт сейчас в тяжелой ситуации. Ходят разговоры, что спортсменов могут обязать подписать политический документ...

— Думаю, что это выбор каждого человека. Не только спортсмена. Как бы я поступила? Не знаю. Слава Богу, я не в этой ситуации. К сожалению, спорт и политика все-таки связаны. Жаль, что наши спортсмены не выступают на международных турнирах. Мне кажется, уровень нашей подготовки будет снижаться из-за этого.

— А что вы думаете о нейтральном статусе?

— Считаю, что выступать стоит. Допустят нас или нет — другой вопрос. Спортивный век короткий. Для спортсмена самое великое достижение — олимпийская медаль. То, к чему стремятся дети, начиная свой путь в спорте. Спорт — большой труд. Он требует того, чтобы была возможность показать себя. Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом. Главное, чтобы спортсмены получили возможность прочувствовать Олимпиаду и попытаться ее выиграть.