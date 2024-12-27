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Волейбол
Россия

Сегодня, 18:15

Член президиума ВФВ Шипулин рассказал о помощи солдатам СВО в Белгородской области

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от наступающего 2025 года.

«Несмотря на непростые времена, мы надеемся, что в 2025 году вся вакханалия пройдет, все закончится. Все эти военные действия. Как человек, живущий на границе Белгородской области, я особо это ощущаю.

Участвую во всяких волонтерских и общественных мероприятиях здесь, помогаю солдатам СВО. Волейбол на месте не стоит. Что можем, то и делаем. Максимально помогаем нашей стране. Считаю, что год прошел нормально. Будем ждать новых вершин», — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.

Волейбол
Геннадий Шипулин
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