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Волейбол
Россия

19 апреля, 21:53

Калининградский «Локомотив» стал чемпионом России по волейболу

Волейболистки калининградского «Локомотива» в матче против «Динамо-Ак Барс».
Фото ВК «Локомотив» Калининград
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Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Казань» в пятом матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России по волейболу — 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21).

«Локомотив» завоевал титул в третий раз в истории. До этого команда становилась чемпионом в 2021 и 2022 годах.

«Динамо-Ак Барс» в третий раз в истории стало серебряным призером чемпионата России.

В субботу, 19 апреля также определился бронзовый призер турнира — им стало «Заречье-Одинцово», победившее в серии за третье место «Ленинградку».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Динамо-Ак Барс (Казань) — Локомотив К (Калининградская область) — 1:3 (21:25, 25:19, 26:28, 21:25)

19 апреля.

Счет в серии: 2-3

13
Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
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