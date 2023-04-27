«Динамо ЛО» одержало победу над «Факелом» в решающем матче полуфинальной серии за 5-8-е места суперлиги

27 апреля, 20:21
«Динамо ЛО» на своей площадке обыграло «Факел» в пятом матче серии 1/2 финала за 5-8-е места чемпионата России среди мужских команд — 3:1.
Команда из Ленинградской области одержала победу в серии со счетом 3-2.
«Динамо ЛО» сыграет с «Белогорьем» за пятое место. «Факел» встретился с «АСК» и поборются на седьмое место.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала за 5-8-е места
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:19, 26:28, 25:21, 31:29)
Счет в серии: 3-2