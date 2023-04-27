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27 апреля, 20:21

«Динамо ЛО» одержало победу над «Факелом» в решающем матче полуфинальной серии за 5-8-е места суперлиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Динамо ЛО» на своей площадке обыграло «Факел» в пятом матче серии 1/2 финала за 5-8-е места чемпионата России среди мужских команд — 3:1.

Команда из Ленинградской области одержала победу в серии со счетом 3-2.

«Динамо ЛО» сыграет с «Белогорьем» за пятое место. «Факел» встретился с «АСК» и поборются на седьмое место.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала за 5-8-е места

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:19, 26:28, 25:21, 31:29)

Счет в серии: 3-2

Волейбол
ВК Факел (Новый Уренгой)
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