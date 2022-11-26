Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

26 ноября, 20:08

«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче мужской суперлиги

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче 9-го тура мужской суперлиги — 3:0.

В другом матче АСК проиграл московскому «Динамо» — 1:3.

«Динамо-ЛО» занимает пятое место в турнирной таблице мужского чемпионата России, набрав 18 очков, московское «Динамо» — второе (23 очка). «Строитель» находится на последней, 16-й строчке (0 очков), АСК — 11-й (10 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

«Динамо-ЛО» — «Строитель» — 3:0 (25:23, 29:27, 25:16)

АСК — «Динамо» Москва — 1:3 (25:16, 19:25, 14:25, 22:25)

26 ноября.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Белогорье» в матче мужской суперлиги

«Локомотив» победил «Динамо-Метар» в матче женской суперлиги