Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор», «Белогорье» обыграло «Енисей» в суперлиге

Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор» в матче 30-го тура мужского чемпионата России — 3:0.

Команда из Москвы выиграла 22 матча в текущем сезоне и располагается на 4-м месте в турнирной таблице. Нижневартовский клуб с 5 победами идет на последней строчке.

В другом матче дня «Белогорье» обыграло «Енисей» со счетом 3:0. Белгородская команда (23 победы) на данный момент занимает 3-ю позицию в суперлиге. У «Енисея» (15 побед) 9-я строчка.

Чемпионат России. Мужчины

30-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 17:25, 15:25)

«Динамо» (Ленинградская область) — «Урал» (Уфа) — 0:3 (21:25, 22:25, 25:27)

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)

«Шахтер» (Солигорск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 25:16)