Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Волейбол

Новости
PARI Суперлига (мужчины)
Календарь PARI Суперлиги (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

16 марта, 20:39

Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор», «Белогорье» обыграло «Енисей» в суперлиге

Алина Савинова
Telegram Дзен

Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор» в матче 30-го тура мужского чемпионата России — 3:0.

Команда из Москвы выиграла 22 матча в текущем сезоне и располагается на 4-м месте в турнирной таблице. Нижневартовский клуб с 5 победами идет на последней строчке.

В другом матче дня «Белогорье» обыграло «Енисей» со счетом 3:0. Белгородская команда (23 победы) на данный момент занимает 3-ю позицию в суперлиге. У «Енисея» (15 побед) 9-я строчка.

Чемпионат России. Мужчины

30-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 17:25, 15:25)

«Динамо» (Ленинградская область) — «Урал» (Уфа) — 0:3 (21:25, 22:25, 25:27)

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)

«Шахтер» (Солигорск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 25:16)

ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ФК Енисей
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Спарту» и одержали седьмую победу подряд

«Зенит-Казань» одержал победу над «Новой» в матче суперлиги