«Динамо» победило «Белогорье» и вышло вперед в полуфинальной серии суперлиги

Сегодня, 21:22
Московское «Динамо» дома победило «Белогорье» в третьем матче полуфинальной серии суперлиги — 3:1.
Бело-голубые повели в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 17 апреля. Начало — в 19.00 мск.
Ранее в финал вышел казанский «Зенит», который победил в полуфинальной серии «Факел» — 3-0.
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 16:25, 17:25)
15 апреля.
«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:21)
15 апреля.