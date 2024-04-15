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Сегодня, 21:22

«Динамо» победило «Белогорье» и вышло вперед в полуфинальной серии суперлиги

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома победило «Белогорье» в третьем матче полуфинальной серии суперлиги — 3:1.

Бело-голубые повели в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 17 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Ранее в финал вышел казанский «Зенит», который победил в полуфинальной серии «Факел» — 3-0.

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 16:25, 17:25)

15 апреля.

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:21)

15 апреля.

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
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