Московское «Динамо» обыграло «Белогорье»

Московское «Динамо» дома обыграло «Белогорье» в матче 20-го тура суперлиги — 3:2.

Бело-голубые набрали 43 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. «Белогорье» с 41 очком — на третьей строчке.

В параллельных матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нефтяник» — 3:1, МГТУ обыграл «Факел-Ямал» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

20-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25)

8 января.

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (25:14, 25:20, 26:28, 17:25, 15:12)

8 января.

МГТУ (Москва) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

8 января.