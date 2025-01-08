Московское «Динамо» обыграло «Белогорье»

Сегодня, 19:57
Московское «Динамо» дома обыграло «Белогорье» в матче 20-го тура суперлиги — 3:2.
Бело-голубые набрали 43 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. «Белогорье» с 41 очком — на третьей строчке.
В параллельных матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нефтяник» — 3:1, МГТУ обыграл «Факел-Ямал» — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
20-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25)
8 января.
«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (25:14, 25:20, 26:28, 17:25, 15:12)
8 января.
МГТУ (Москва) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)
8 января.