Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
PARI Суперлига (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Кубок России (мужчины)
Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 19:57

Московское «Динамо» обыграло «Белогорье»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Московское «Динамо» дома обыграло «Белогорье» в матче 20-го тура суперлиги — 3:2.

Бело-голубые набрали 43 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. «Белогорье» с 41 очком — на третьей строчке.

В параллельных матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нефтяник» — 3:1, МГТУ обыграл «Факел-Ямал» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

20-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25)

8 января.

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (25:14, 25:20, 26:28, 17:25, 15:12)

8 января.

МГТУ (Москва) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

8 января.

2
Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
Читайте также
Депутат Чаплин рассказал об изменениях в расчете пенсионных баллов в 2025 году
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Байден заявил о своей возможности победить Трампа на президентских выборах
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
Сегодня
Вчера
Неделя