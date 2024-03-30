Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» во втором матче 1/4 финала суперлиги

30 марта завершились вторые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.

«Динамо-Метар» проиграл «Ленинградке» (1:3), петербургский клуб ведет 2-0 в серии. В другом матче «Локомотив» (Калининград) победил «Протон» и сравнял счет в серии (1-1). В третьей игре дня московское «Динамо» оказалось сильнее «Уралочки-НТМК» (3:2) и ведет в серии 2-0.

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала. Вторые матчи

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 19:25)

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5)

30 марта.