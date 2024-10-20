Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
PARI Суперлига (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Кубок России (мужчины)
Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:30

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в суперлиге

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Казанский «Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 8-го тура суперлиги — 3:1.

Казанцы одержали седьмую победу подряд и лидируют в таблице чемпионата — 20 очков. Бело-голубые потерпели второе поражение и занимают третье место.

В другом матче тура «Кузбасс» на выезде победил «Зенит» из Санкт-Петербурга — 3:1.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (18:25, 19:25, 28:26, 14:25)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 25:22, 18:25, 20:25)

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Подольски провел прощальный матч в карьере
Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Балицкий указал на устранение Западом всех способных на бунт украинцев
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Сегодня
Вчера
Неделя