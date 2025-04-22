«Белогорье» стало бронзовым призером суперлиги, победив «Динамо» из Ленинградской области

«Белогорье» в гостях обыграло «Динамо» из Ленинградской области в третьем матче серии за третье место плей-офф суперлиги — 3:2.

Клуб из Белгорода завоевал бронзовые медали чемпионата России-2024/25.

По итогам сезона казанский «Зенит» уверенно стал чемпионом России, обыграв в финальной серии со счетом 3:0 одноклубников из Санкт-Петербурга.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Матч за 3-е место

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (25:20, 25:22, 16:25, 18:25, 11:15)