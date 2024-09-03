Директор «Зенит-Казань» — о системе ДЮСШ: «Не можем рассчитывать только на себя — важен результат»

Директор волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов на пресс-конференции перед стартом сезона в российском волейболе поделился мнением о трансферной политике и роли детско-юношеской школы для профессиональных команд.

— Будем откровенны, конкуренция за наших хороших игроков очень высокая. Сейчас большие клубы подписывают ребят уже с восьмого класса. У нас есть своя система подготовки — это основа устойчивости клуба, на которую надо нацеливаться. Мы постараемся в ближайшее время с федерацией обсудить программу по поиску дополнительных резервов для молодых волейболистов. В идеале цель совместить и место рождения, и спортивное мастерство. Потому что нам важен результат. Недавно у нас появился новый тренер молодежной команды, и это большая польза всей системе клуба.

Конечно, мы не можем рассчитывать только, поэтому ездим по городам и весям, ведем борьбу за игроков. Все-таки на сегодняшний день «Зенит-Казань» — самый титулованный клуб страны. Это констатация факта и результат нашей работы, плот большой целенаправленной работы.

К тому же федерация волейбола по итогам прошлого сезона назвала наш клуб лучшим по работе с соцсетями и по работе с детским волейболом. Для понимания — у нас в 1,5 раза больше подписчиков, чем у остальных топовых команд вместе взятых. И эту планку мы будем также поддерживать. Наше клубное телевидение уже опережает футбольный «Рубин» и немного уступает хоккейному «Ак Барсу». Цены на игры для болельщиков при этом стараемся делать демократичными. Они соответствуют уровню команды, уровню игроков", — сказал Брызгалов.

Первым матчем чемпионата станет игра за Суперкубок России против московского «Динамо». Игра пройдет в Казани 4 сентября в 20:00 по московскому времени.