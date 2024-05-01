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Бельгийский доигровщик клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем бельгийском пиве.
Во вторник, 30 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в третьем матче финала и выиграл серию за титул со счетом 3-0.
— После победы над «Динамо» вы с Майкой Кристенсеном кричали: «Пиво!»
— Да (смеется). Сейчас время пива!
— Какого? Может быть, русское пиво любите?
— Я из Бельгии, пиво должно быть только бельгийским!
— То есть русское никакое не пробовали?
— Может быть, но не так много пью. Если и пью, то бельгийское.
— Какое посоветуете?
— Светлое «Stella Artois», есть еще хорошее «Grimbergen Blonde».
Казанцы стали чемпионами России второй раз подряд и 12-й раз в истории клуба. Это рекордный показатель для чемпионата России.