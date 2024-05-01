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Бельгийский волейболист казанского «Зенита» — после победы над «Динамо»: «Сейчас время пива!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский доигровщик клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем бельгийском пиве.

Во вторник, 30 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в третьем матче финала и выиграл серию за титул со счетом 3-0.

— После победы над «Динамо» вы с Майкой Кристенсеном кричали: «Пиво!»

— Да (смеется). Сейчас время пива!

— Какого? Может быть, русское пиво любите?

— Я из Бельгии, пиво должно быть только бельгийским!

— То есть русское никакое не пробовали?

— Может быть, но не так много пью. Если и пью, то бельгийское.

— Какое посоветуете?

— Светлое «Stella Artois», есть еще хорошее «Grimbergen Blonde».

Казанцы стали чемпионами России второй раз подряд и 12-й раз в истории клуба. Это рекордный показатель для чемпионата России.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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