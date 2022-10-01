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Сегодня, 07:19

Клюка: «Мне нравится играть в сборной России в любых обстоятельствах»

Евгений Козинов
Корреспондент

Доигровщик «Зенита» Егор Клюка в интервью «Известиям» рассказал, как прошли матчи сборной России. В сентябре российские волейболитсы провели два товарищеских матча в Москве против Белоруссии.

— Каково было сыграть за сборную впервые после того, как ее отстранили от всех официальных международных стартов?

— Все прекрасно. Мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах. Всегда с удовольствием это делаю. Особенно с такой поддержкой болельщиков, как была во время обоих матчей с Белоруссией.

— Испытывали особые чувства от игры против сборной из родной страны, тоже оказавшейся в спортивной изоляции?

— Да, это вдвойне приятно — видеть знакомые лица и играть против них.

— На ваш взгляд, в каком формате дальше должна существовать сборная, пока ее не допустили до международных соревнований?

— Я об этом не думаю. Есть «здесь и сейчас». Мы сыграли два матча с Белоруссией. Я получил от этого удовольствие и кучу эмоций. Надеюсь, болельщики тоже. Это важно. А что там будет дальше — кто его знает...

Источник: https://iz.ru/1403912/aleksei-fomin/uekhavshie-igrat-za-granitcu-nabiraiutsia-tam-opyta-nichego-plokhogo-v-etom-net
Волейбол
Егор Клюка
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