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Сегодня, 05:33

Клюка — об отъезде волейболистов в Европу: «Ничего в этом плохого нет»

Евгений Козинов
Корреспондент

Доигровщик «Зенита» Егор Клюка в интервью «Известиям» признался, что не думает пока об уходе в европейский клуб.

— Несколько наших волейболисток сейчас выступают в чемпионате Турции, причем Ирина Воронкова уехала туда уже после бана...

— А что в этом плохого? Девчонки набираются опыта, там довольно-таки сильный клубный чемпионат. Ничего в этом плохого нет. Другие стили тренировок, игр. Жизнь одна — надо этот волейбол со всех сторон изучать.

— Вы бы воспользовались подобным вариантом, будь сейчас у вас возможность уехать в Европу?

— У меня действующий контракт с «Зенитом», поэтому вопрос сейчас неактуален. Возможен ли отъезд в будущем? Непонятно, что будет дальше. Я живу текущим моментом. Когда наступает время принимать решение — я делаю выбор. Заранее об этом рассуждать не хочу.

Источник: https://iz.ru/1403912/aleksei-fomin/uekhavshie-igrat-za-granitcu-nabiraiutsia-tam-opyta-nichego-plokhogo-v-etom-net
Волейбол
Егор Клюка
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