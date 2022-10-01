Клюка — об отъезде волейболистов в Европу: «Ничего в этом плохого нет»

Доигровщик «Зенита» Егор Клюка в интервью «Известиям» признался, что не думает пока об уходе в европейский клуб.

— Несколько наших волейболисток сейчас выступают в чемпионате Турции, причем Ирина Воронкова уехала туда уже после бана...

— А что в этом плохого? Девчонки набираются опыта, там довольно-таки сильный клубный чемпионат. Ничего в этом плохого нет. Другие стили тренировок, игр. Жизнь одна — надо этот волейбол со всех сторон изучать.

— Вы бы воспользовались подобным вариантом, будь сейчас у вас возможность уехать в Европу?

— У меня действующий контракт с «Зенитом», поэтому вопрос сейчас неактуален. Возможен ли отъезд в будущем? Непонятно, что будет дальше. Я живу текущим моментом. Когда наступает время принимать решение — я делаю выбор. Заранее об этом рассуждать не хочу.