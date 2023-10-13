Экс генеральный менеджер сборной России — об уходе Саммелвуо из «Кузбасса»: «Огромная ошибка. В первую очередь он навредил самому себе»

Бывший генеральный менеджер мужской сборной России, а сейчас гендир новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как отнесся к уходу известного финского тренера Туомаса Саммелвуо из кемеровского «Кузбасса».

— Как восприняли внезапный уход Туомаса Саммелвуо из «Кузбасса» в питерский «Зенит»?

— Это была огромная ошибка. Туомас и сам потом признал. Не зря же говорят: капитан покидает корабль последним. А он первым убежал. Бросил команду, ребят, которым предстоял дебют в Лиге чемпионов. Главное, подвел людей, которые в трудной ситуации не отвернулись от него, молодого и ничего не добившегося на тот момент тренера. Наоборот, протянули руку. Да ни в одном европейском чемпионате иностранцу после серии поражений не предложили бы долгосрочный контракт! Сразу бы на выход отправили.

— Сто процентов.

— А в «Кузбассе» верили в Туомаса. К сожалению, он не оценил. Когда время спустя встретились, я высказал ему все в лицо: «Ты не прав. Так не делается. А уж если и решил уйти, надо было приехать в Кемерово, нормально поговорить с руководством. Не по телефону...»

— В Петербурге у Саммелвуо не сложилось. Проиграл с «Зенитом» пять финалов! Карма?

— Не исключено. В первую очередь этим переходом Туомас навредил самому себе.