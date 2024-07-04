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Сегодня, 10:37

Экс-волейболиста казанского «Зенита» задержали за мошенничество

Сергей Разин
корреспондент
Александр Хрипун.
Фото Соцсети
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На бывшего волейболиста казанского «Зенита» Александра Хрипуна возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленник на одном из сайтов в интернете нашел интимные фотографии 23-летней заявительницы. Под предлогом удаления с сайта сведений, порочащих ее честь и достоинство, он связался с девушкой в мессенджере и убедил ее перевести денежные средства на общую сумму 3,8 миллиона рублей, заранее зная, что никаких операций на сайте произвести он не сможет. Впоследствии обещанная информация с сайта удалена не была и девушка обратилась в полицию.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Одинцове Московской области. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное деяние местный житель. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

В отношении Хрипуна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Хрипун. Известному волейболисту грозит 15 лет тюрьмы за интимные снимки девушки

В 2018 году Хрипун получил условный срок в 1,5 года за вымогательство. В 2022 году спортсмен также обвинялся в вымогательстве 30 миллионов рублей. В обоих случаях Хрипун вымогал деньги за удаление интимных фото девушек.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/21264139
ВК Зенит (Казань)
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