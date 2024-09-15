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Сегодня, 18:42

«Енисей» одержал победу над «Новой» в матче Суперлиги

Алина Савинова
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«Енисей» дома победил «Нову» в матче 3-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красноярской команды — 25:16, 23:25, 29:27, 26:24.

После этой игры «Енисей» с 5 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги. «Нова» (1) идет на 13-й позиции.

В другом матче дня «Урал» обыграл АСК (3:1), а «Нефтяник» оказался сильнее МГТУ (3:1).

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:16, 23:25, 29:27, 26:24)

«Урал» (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:17, 25:11, 21:25, 25:16)

«Нефтяник» (Оренбург) — МГТУ (Москва) — 3:1 (41:39, 25:18, 19:25, 25:16)

Волейбол
ВК Енисей
ВК НОВА

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