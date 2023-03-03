«Енисей» обыграл «Спарту», «Тулица» оказалась сильнее «Заречье-Одинцово»

«Енисей» обыграл «Спарту» со счетом 3:1 в 22-м туре чемпионата России среди женщин. В параллельной встрече тура «Тулица» крупно переиграла «Заречье-Одинцово».

В турнирной таблице «Енисей» занимает 8-е место с 30 очками, «Спартака» — на 12-й строчке с 16 очками. «Тулица» идет на 7-й позиции с 38 баллами, а «Заречье-Одинцово» с 12 очками — на предпоследнем, 13-м месте.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

22-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (19:25, 19:25, 25:22, 15:25)

3 марта.

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Тулица» (Тульская область) — 0:3 (20:25, 18:25, 21:25)

3 марта.