«Факел» победил «Газпром-Югру» и одержал пятую победу подряд

Сегодня, 18:00
«Факел» обыграл «Газпром-Югру» в матче 5-го тура мужского чемпионата России по волейболу — 3:0.
Команда из Нового Уренгоя одержала пятую победу подряд и лидирует в турнирной таблице. Помимо «Факела», ни разу не проигрывали в этом сезоне только «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» (Ленинградская область). У этих команд по 4 выигранных матча.
«Газпром-Югра» занимает 11-ю строчку в таблице с 1 победой и 4 поражениями.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
5-й тур
«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 28:26, 25:23)
22 октября.