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Сегодня, 18:00

«Факел» победил «Газпром-Югру» и одержал пятую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент

«Факел» обыграл «Газпром-Югру» в матче 5-го тура мужского чемпионата России по волейболу — 3:0.

Команда из Нового Уренгоя одержала пятую победу подряд и лидирует в турнирной таблице. Помимо «Факела», ни разу не проигрывали в этом сезоне только «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» (Ленинградская область). У этих команд по 4 выигранных матча.

«Газпром-Югра» занимает 11-ю строчку в таблице с 1 победой и 4 поражениями.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

5-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 28:26, 25:23)

22 октября.

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