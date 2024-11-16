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Сегодня, 20:40

Казанский «Зенит» уступил «Факелу» и потерпел первое поражение в сезоне

Алина Савинова
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Волейболисты казанского «Зенита» проиграли «Факелу» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:3.

Казанцы потерпели первое поражение в сезоне. После 11 матчей команда лидирует в турнирной таблице. «Факел» (5 побед при 7 поражениях) идет девятым.

В другом матче дня «Нова» обыграла «Нефтяник» со счетом 3:1.

Чемпионат России. Мужчины

12-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 21:25)

16 ноября.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)

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