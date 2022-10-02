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Россия

Сегодня, 17:03

FIVB не требовала от российских волейболистов дистанцироваться от СВО

Мария Куцубеева
Корреспондент

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко ответил «СЭ» на вопрос о том, требовала ли Международная федерация волейбола (FIVB) от российских волейболистов дистанцироваться от СВО.

«Пока FIVB подобные условия не выдвигала. Да, диалог у нас есть, но предложений такого типа мы не получали. Сейчас трудно говорить, когда наши волейболисты вернутся на международную арену», — сказал Яременко «СЭ».

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Сборная России по волейболу
Александр Яременко (волейбол)
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