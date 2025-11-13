Казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югру» и одержал шестую победу подряд

13 ноября, 19:30
Казанский «Зенит» на выезде победил «Газпром-Югру» в матче шестого тура Суперлиги — 3:0. Игра проходила в Сургуте.
«Зенит» одержал шестую победу подряд и с 18 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Клуб из Казани уступает лидеру Суперлиги «Локомотиву» (18) по дополнительным показателям.
«Газпром-Югра» проиграла пятый матч из шести.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (16:25, 19:25, 21:25)
«Кузбасс» (Кемерово) — «Горький» (Нижний Новгород) — 1:3 (21:25, 25:27, 26:24, 19:25)
