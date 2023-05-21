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Сегодня, 11:00

Гендиректор «Локомотива» отреагировал на предложение вернуть в команду тренера, назвавшего соперницу обезьяной

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Тренер Андрей Воронков.
Андрей Воронков.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков в разговоре с «СЭ» дипломатично прокомментировал предложение вернуть в клуб тренера Андрея Воронкова, с которым команда выиграла несколько титулов в женском волейболе.

— Недавно смягчили срок дисквалификации Андрея Воронкова. Он может снова работать в вашем клубе?

— Я лично очень рад за Андрея Геннадьевича и за то, что он может вернуться к работе в нашем волейболе. С инициативой сокращения срока дисквалификации выступили Правительство Калининградской области и наш клуб. Руководство федерации пошло нам навстречу. Уверен, что возвращение Воронкова к тренерской деятельности пойдет только на пользу отечественному волейболу, ведь Андрей Геннадьевич — один из лучших российских специалистов, который добивался успеха и с женскими, и с мужскими командами. Что же касается «Локомотива», сейчас наш тренер — Константин Сиденко, — сказал Косырьков.

Воронков в прошлом сезоне во время финальной серии у одном из тайм-аутов обратился к своей подопечной со словами «Зачем ловишь эту обезьяну?», имея в виду игрока «Уралочки» Монталво.

Волейбол
Андрей Воронков
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