Шипулин: «Ряд европейских и мировых ведомств подтверждает, что без России в волейболе очень скучно»

Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии «СЭ» рассказал о реакции зарубежных коллег на отстранение России от международных турниров.

«Ряд европейских и мировых ведомств подтверждает, что без России, российского волейбола очень скучно, что происходит что-то неправдоподобное. Все нас ждут, все хотят нас видеть на международной арене. И наши игроки очень скучают, хотят достойно представлять нашу страну на международной арене», — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.