Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
PARI Суперлига (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Кубок России (мужчины)
Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 15:55

Шипулин: «Ряд европейских и мировых ведомств подтверждает, что без России в волейболе очень скучно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии «СЭ» рассказал о реакции зарубежных коллег на отстранение России от международных турниров.

«Ряд европейских и мировых ведомств подтверждает, что без России, российского волейбола очень скучно, что происходит что-то неправдоподобное. Все нас ждут, все хотят нас видеть на международной арене. И наши игроки очень скучают, хотят достойно представлять нашу страну на международной арене», — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.

1
Волейбол
Геннадий Шипулин
Читайте также
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за смерти экс-премьера страны
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Медведев призвал к политическому наказанию Европы
В Москве ликвидировали готовивших теракт в отделе полиции членов исламистской ячейки
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Булыкин: «Сборная до 2026 года вряд ли будет участвовать в крупных турнирах»
Мамиашвили: «Самое главное — четко понимать свою личную ответственность за все, что происходит»
Навка о допуске до квалификации на Олимпиаду: «Нужно ехать, но момент для выбора сложный»
Винер о нейтральном статусе: «Для меня это тяжелая ноша, но Минспорта призывает не вступать в конфронтацию»
Винер заявила, что не называла российских олимпийцев бомжами: «Наши прекрасные журналисты перефразировали»
«В любую щелочку заходить и раздвигать». Российских спортсменов-нейтралов уже называют героями
Сегодня
Вчера
Неделя