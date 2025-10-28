28 октября, 17:17
Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского"Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.
Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Аркадий Козлов.
После четырех матчей в чемпионате России «Динамо» с 6 очками (2 победы, 2 поражения) занимает шестое место.
Гилязутдинов возглавил «Динамо» в межсезонье.
С 2009 по 2023 год он был главным тренером «Динамо — Ак Барса». Под его руководством казанская команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом России и семь раз — обладателем Кубка страны.
genosin
Начальству не дают покоя лавры футбольного клуба. Пошли по той же дорожке. И итог будет тот же.
29.10.2025
Блин медный
А ген.директор Зиничев опять ни причем, селекция провалена, за последние годы плюсом только Капустина.Зиничев - на выход.
28.10.2025