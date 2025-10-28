Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского «Динамо»

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского"Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Аркадий Козлов.

После четырех матчей в чемпионате России «Динамо» с 6 очками (2 победы, 2 поражения) занимает шестое место.

Гилязутдинов возглавил «Динамо» в межсезонье.

С 2009 по 2023 год он был главным тренером «Динамо — Ак Барса». Под его руководством казанская команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом России и семь раз — обладателем Кубка страны.