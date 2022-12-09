Главный тренер «Белогорья» заявил, что не планирует переносить тренировки из Белгорода

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Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин заявил, что не планирует переносить тренировки из Белгорода.
«Да, постоянные игры на выезде осложняют жизнь. Сложно, конечно, на поездах ездить — стыковки очень тяжелые, — цитирует Тетюхина ТАСС. — 11-го числа у нас матч в Кемерове — ехали на поезде, сегодня весь день в гостинице и вечером стыковка, других вариантов нет. Тренируемся в Белгороде, никуда не переезжаем и не будем переезжать, я надеюсь.
Не опасно ли тренироваться в Белгороде? Жизнь в городе идет, школы работают, до последнего будем в городе, пока позволяет обстановка».
1 ноября пресс-служба клуба заявила, что оставшиеся матчи сезона команда сыграет на выезде.
В турнирной таблице клуб идет на 8-м месте с 15 очками.