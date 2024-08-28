Хтей рассказал о подробностях пожара в его квартире

Олимпийский чемпион и сенатор Тарас Хтей рассказал о подробностях пожара, произошедшего в его квартире 27 августа.

«Это случилось вчера. Дома была дочка. Она находилась на кухне и готовила себе бутерброды, услышала запах гари. Возгорание началось в одной из комнат. Она попыталась сама потушить, но поняла, что не справляется — побежала к соседям, но никого на лестничной клетке не было. Она молодец, потому что сразу вызвала 112 и большая благодарность пожарным, которые очень быстро приехали и локализовали пожар. Никто не пострадал и слава богу. Впереди предстоит ремонт. Самое важное, что все живы и здоровы», — сказал Хтей «СЭ».

42-летний Хтей является золотым и бронзовым призером Олимпийских игр, а также серебряным призером чемпионата мира и Европы.