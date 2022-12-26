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Сегодня, 00:57

Капитан казанского «Зенита» Волков рассказал, в чем находит мотивацию без международных соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент
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Капитан казанского «Зенита» Александр Волков прокомментировал победу над «Факелом» (25:16, 25:14, 25:21) в финале Кубка России по волейболу и рассказал, в чем находит мотивацию без международных соревнований.

«Потрясающие эмоции. Отлично, что мы выполнили поставленную клубом задачу и оставили трофей в Казани. Могу сказать, что мы настраивались и ожидали сегодня более серьезное сопротивление, но «Факел» только в третьей партии смог показать, на что способен. Результат за нами — и это самое главное. Ключевое наше слово — команда, у нас замечательный коллектив и отличный тренер, поэтому мы не проигрываем уже долгое время.
Мотивация без международных соревнований? Для любого спортсмена, любое соревнование должно быть важным и ответственным, к нему надо подходить с определенным желанием. Неважно, играешь за границей или дома в России, ты должен отдаваться на сто процентов», — приводит Metaratings слова Волкова.

«Зенит» выиграл Кубок России во второй раз подряд и в 11-й раз в истории клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-vk-zenit-kazan-volkov-rasskazal-o-motivatsii-bez-mezhdunarodnykh-sorevnovaniy-1450056/
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