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Вольвич: «Во время церемонии открытия Олимпиады пришла какая-то грусть и даже обида»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан клуба «Зенит-Казань», серебряный призер Олимпиады Артем Вольвич рассказал «СЭ», что скучает по международным матчам.

— Соскучились ли вы по международным матчам?

— Безумно. Сейчас имею возможность наблюдать все турниры — Олимпийские игры, Лигу чемпионов. Как будто это другая планета и было в другой жизни.

— С каким ощущением смотрели ту же Олимпиаду? Вы же наверняка после токийского финала думали, что мы через три года вернемся сильнее, но этого не произошло.

— Конечно, такие мысли были. Желание имел огромное попасть в сборную и поехать на Игры. Когда смотрел Олимпиаду, было двоякое ощущение. Во время церемонии открытия только пришло осознание, что сборной России там нет вообще. Были отдельные нейтральные спортсмены, но это все равно не то. Тогда, я помню, какая-то грусть пришла и даже, может, обида. Было неприятно. С другой стороны, я получил удовольствие от просмотра игр. Матчи были просто феноменальными. Давно, наверное, так не смотрел волейбол, не отрываясь от экрана. Это было супер.

— Как думаете, будет ли у вас еще шанс выступить на Олимпиаде?

— Очень бы хотелось, а дальше время покажет, — сказал Вольвич «СЭ».

Полностью интервью Артема Вольвича читайте на сайте «СЭ».

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Артем Вольвич

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