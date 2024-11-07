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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Тетюхин: «Мы ждем возвращения домой»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал «СЭ» о том, как их принимают в Туле, где команда проводит домашние матчи.

— Последние два сезона «Белогорье» не играет на родной площадке в Белгороде. Насколько для Тулы команда стала родной?

— Свои тульские болельщики, конечно, есть. Они действительно стали переживать за команду, приходят на матчи, поддерживают, воспринимают нас как своих. Это для нас было приятной неожиданностью, что и в другом городе могут так болеть и принимать команду. Для них же должно быть все равно, кто играет — Белгород или Казань, но мы чувствуем поддержку. Тем не менее, при всей моей благодарности и любви к Туле, белгородского болельщика мы очень ждем и ту домашнюю атмосферу, когда все свои люди собираются болеть за команду. Мы ждем возвращения домой. Как Сергей Юрьевич говорил, что при первой возможности поедем в Белгород. Спасибо Туле, что нас так принимают и помогают. Там все условия волейбольного характера созданы, болельщики приходят. Но мы никогда не забудем, что мы из Белгорода, — сказал Тетюхин «СЭ».

Капитан &laquo;Белогорья&raquo; Павел Тетюхин. «Никогда не забудем, что мы из Белгорода». Интервью Павла Тетюхина
ВК Белогорье
Павел Тетюхин

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