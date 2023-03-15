Казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югру» и одержал 22-ю победу подряд

Казанский «Зенит» дома обыграл «Газпром-Югру» из Сургута в матче чемпионата России — 3:0 (25:14, 25:10, 25:16).

Казанцы (79 очков) одержали 22-ю победу подряд и лидируют в турнирной таблице чемпионата с 26 победами в 28 матчах. На втором месте московское «Динамо» (76), которое победило «Енисей» (3:0).

Тройку лидеров чемпионата России замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (68 очков) с 22 победами в 28 матчах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

28-й тур, 15 марта

«Локомотив» (Новосибирск) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (23:25, 25:20, 25:17, 25:17)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 2:3 (22:25, 25:21, 21:25, 25:23, 10:15)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:14, 25:10, 25:16)

«Динамо» (Ленинградская область) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (25:15, 23:25, 25:21, 22:25, 11:15)

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:13, 25:21, 25:17)

«Строитель» (Минск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:22, 21:25, 21:25, 16:25)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:20, 25:13, 25:20)

«Белогорье» (Белгород) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (21:25, 15:25, 27:25, 29:27, 15:13)