Казанский «Зенит» обыграл «Динамо»

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России — 3:1.

Казанцы одержали 17 побед в 19 матчах. У «Динамо» 16 побед в 18 встречах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 27:25)

«Строитель» (Минск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (17:25, 16:25, 25:21, 21:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:23)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:19)

«Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (18:25, 21:25, 15:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (22:25, 18:25, 24:26)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (11:25, 16:25, 21:25)