Казанский «Зенит» победил АСК в матче мужской суперлиги

Казанский «Зенит» победил АСК в матче 11-го тура мужской суперлиги по волейболу.

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко и отставая от питерского «Зенита» на 1 балл.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

11-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)

7 декабря.

Факел (Новый Уренгой) — Локомотив Н (Новосибирск) — 2:3 (23:25, 18:25, 25:23, 25:22, 17:19)

7 декабря.

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо М (Москва) — 1:3 (25:27, 22:25, 25:23, 18:25)

7 декабря.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 18:25, 18:25)

7 декабря.

Урал (Уфа) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

7 декабря.

Кузбасс (Кемерово) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:23, 25:13, 26:24)

7 декабря.