Казанский «Зенит» победил «Факел» в матче мужской суперлиги

Казанский «Зенит» победил «Факел» в матче 12-го тура мужской суперлиги по волейболу в трех сетах.

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая только питерскому «Зениту», который победил АСК и продлил победную серию до 12 матчей подряд.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

12-й тур

Зенит-Казань (Казань) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:15, 25:12)

Строитель (Минск) — Нефтяник (Оренбург) — 2:3 (17:25, 25:23, 27:25, 22:25, 10:15)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (23:25, 25:15, 25:21, 25:16)

Динамо М (Москва) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:16, 29:27, 25:13)

Нова (Новокуйбышевск) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (25:27, 25:18, 25:22, 19:25, 13:15)

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:13, 25:21, 25:15)

Локомотив Н (Новосибирск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:2 (25:17, 23:25, 25:14, 24:26, 15:11)

Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 2:3 (25:18, 18:25, 25:14, 21:25, 10:15)