Сегодня, 21:03
Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в матче мужской суперлиги по волейболу.
На данный момент казанцы лидируют в турнирной таблице, выиграв 9 из 1 матчей.
Но «Зенит» из Санкт-Петербурга имеет игру в запасе, при этом пока не потерпев ни одного поражения в сезоне.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
10-й тур
Зенит-Казань (Казань) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18)
Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13)
Нефтяник (Оренбург) — Урал (Уфа) — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25)