Казанский «Зенит» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга

Казанский «Зенит» на выезде победил «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче мужской суперлиги по волейболу.

Казанцы взяли верх в трех сетах — 25:22, 26:24, 25:19.

«Зенит» из Казани одержал 20-ю победу в сезоне (при 2 поражениях) и сохранил первое место в турнирной таблице.

А вот питерцы проиграли третий матч подряд и занимают третье место: 18 побед и 3 поражения.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

«Енисей» (Красноярск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:19)

4 февраля.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:22, 25:15, 25:16)

4 февраля.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (22:25, 24:26, 19:25)

4 февраля.