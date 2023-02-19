Казанский «Зенит» в трех сетах победил «Кузбасс»

В Казани состоялся матч чемпионата России по волейболу среди мужских команд, в котором местный «Зенит» победил «Кузбасс».

Встреча завершилась победой казанской команды в трех сетах со счетом 26:24, 25:11, 25:19.

В турнирной таблице чемпионата «Зенит» занимает 1-е место, набрав 70 очков в 25 матчах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

24-й тур

Енисей (Красноярск) — Урал (Уфа) — 3:2 (21:25, 25:23, 12:25, 25:21, 15:12)

19 февраля.

Локомотив Н (Новосибирск) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:1 (25:16, 24:26, 25:17, 25:22)

19 февраля.

Зенит-Казань (Казань) — Кузбасс (Кемерово) — 3:0 (26:24, 25:11, 25:19)

19 февраля.

Динамо М (Москва) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)

19 февраля.

Белогорье (Белгород) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:19)

19 февраля.

«Строитель» (Минск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (18:25, 16:25, 20:25)