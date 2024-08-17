Команда Алекно одержала победу над командой Брянского в Кубке Первого канала

Команда Владимира Алекно одержала победу над командой Константина Брянского в Кубке Первого канала со счетом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22 и 25:19).

Состав команды Владимира Алекно:

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Роман Порошин («Белогорье»), Виктор Полетаев («Зенит»), Павел Тетюхин («Белогорье»), Дмитрий Лызик («Локомотив»), Илья Федоров («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»), Иван Яковлев («Зенит»), Максим Сапожков («Динамо»), Константин Абаев («Верона» Италия), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Валентин Голубев («Белогорье»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Михаил Щербаков («Нова»).

Состав команды Константина Брянского:

Павел Панков («Динамо»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Денис Богдан («Динамо»), Антон Семышев («Динамо»), Илья Власов («Динамо»), Егор Клюка («Зенит»), Евгений Баранов («Динамо»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Ярослав Подлесных («Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Илья Казаченков («Локомотив»), Игорь Кобзарь («Локомотив»), Дмитрий Жук («Динамо»), Андрей Титич («Нова»).

Это первый в истории Кубок Первого канала по волейболу. Матч прошел в Москве. В следующем матче в рамках кубка сыграют женские команды под руководством Николая Карполь и Зорана Терзича.