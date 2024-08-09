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Константин Брянский: «Тактику против Алекно разрабатываю, но какую, не скажу»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Константин Брянский, который возглавит одну из команд на предстоящем Кубке Первого канала в Москве, считает, что призовой фонд в 20 миллионов рублей станет для игроков не главной мотивацией, а, скорее, приятным бонусом.

— Мы собрались только пару дней назад, но ребята мотивированы, желание чувствуется, все заждались соревнований, — сказал Брянский. — Словом, настроение рабочее. Знаю ли, кого бы хотел получить себе в команду? Наверное, процентов на 70, но все определит драфт. Тактику, как играть против Владимира Алекно, конечно, готовлю. Но какую, вам сейчас не расскажу. Думаю, это обоюдно. Если говорить о значении Кубка Первого канала, то он очень важен в нынешних условиях. Прежде всего, это популяризация, ведь у Первого канала очень большая аудитория. Сейчас, когда мы лишены международных стартов, это важно. А для спортсменов это дополнительная мотивация. Сейчас об этом турнире везде говорят, и чем ближе его начало, тем больше разговоров.

— В этом турнире больше элементов шоу или спортивной составляющей?

— Для меня — спортивной составляющей. Да, многие игроки собрались после отпусков, прошлый сезон был напряженный. Но мы постепенно набираем форму, у нас впереди еще целая неделя. А солидный призовой фонд — не главная мотивация, а приятный бонус.

Составы команд Брянского и Алекно определит драфт, который пройдет 16 августа. Всего в списке кандидатов 28 волейболистов.

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