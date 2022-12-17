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Сегодня, 17:58

Константин Ушаков: «Цена этого матча была очень велика»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков после победы над челябинским «Динамо-Метаром» (25:23, 25:20, 25:14) и выхода в финал Кубка России отметил, что его команда перед игрой испытывала большое психологическое давление.

«Не все получалось, но главное было победить и пройти дальше, поэтому я доволен, — отметил Ушаков. — Будем разбирать игру и готовиться к решающему матчу. Почему так тяжело начинали? Все-таки было напряжение, это кубковый турнир, цена этого матча была очень велика. Поначалу девушки были чуть скованы, а потом вошли в игру, начали выполнять установки, и стало легче. Плюс соперницы стали больше ошибаться. В финале должно быть проще, это все-таки заключительный матч турнира, игра за трофей».

Главный приз Кубка России памяти Гиви Ахвледиани «Динамо» оспорит в воскресенье с победителем матча между хозяйками «Финала четырех» из «Тулицы» и действующим чемпионом России калининградским «Локомотивом».

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