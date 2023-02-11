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Россия

Сегодня, 18:39

Краснодарское «Динамо» победило «Минчанку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Краснодарское «Динамо» победило «Минчанку» в матче чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

19-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:13, 21:25, 25:17, 25:17)

11 февраля.

Протон (Саратов) — Локомотив К (Калининградская область) — 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 20:25)

11 февраля.

Динамо Кр (Краснодар) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

11 февраля.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)

11 февраля.

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